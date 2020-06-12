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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salgınla mücadelede hız kesmedi

İHA

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarına yeni normalleşme sürecinde de ara vermeden devam ediyor.

Salgınla mücadelede hız kesmedi

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarına yeni normalleşme sürecinde de ara vermeden devam ediyor.
Sağlık kuruluşları, ana arterler ve sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması ve kapalı işletmelerin açılmaları ile birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Hastaneler, sosyal alanlar ve caddeler ilaçlanıyor
Çalışmalar kapsamında Tekirdağ Devlet Hastanesi 1. Kısım girişi, Acil Servis ve polikliniklerin önü, kafeteryanın açık kısımları ile kamelyalar dezenfekte edilerek arındırıldı. İkinci, Üçüncü Kısım Devlet Hastaneleri ile Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi de düzenli olarak dezenfeksiyondan geçiriliyor.
Özellikle derneklerin yoğun olarak kullandığı Muratlı Caddesi üzerindeki Eski Roman Pazarı olarak bilinen alanda detaylı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirilerek derneklerin daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarına katkı sağlandı.
Hürriyet Mahallesi’nde yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklar da ilaçlanarak olası virüs tehdidinin önüne geçildi. Yine vatandaşların yoğun olarak kullandığı 100. Yıl Mahallesi Mumcu Çeşme Caddesi (Eski Tekel Fabrikası üstü) kaldırımları da baştan sona dezenfekte edildi.

“Salgınla mücadelede örnek çalışmalar sergiledik”
Dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğinin altını çizen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Ülkemizde, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere birçok kurumun ve vatandaşlarımızın fedakârca mücadeleleri sayesinde salgın illetini geriletmeyi başardık. Kademeli bir şekilde normal hayatımıza geri dönüyoruz. Bu süreçte Süleymanpaşa Belediyesi olarak örnek çalışmalar gerçekleştirerek gece gündüz demeden salgın mücadelemizi sürdürdük. Vatandaşlarımız da uyarılara riayet ederek kişisel tedbirlerini uyguladılar ve bugünlere gelmeyi hep birlikte başardık” diye konuştu.

“Yeni süreçte de mücadeleye devam ediyoruz”
Yeni normalleşme sürecinde de belediye olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurgulayan Yüksel, “Salgınla mücadele çalışmalarımıza aksatmadan devam ediyoruz. Yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarımızda, hastanelerimizin girişlerinde ve ortak alanları ile vatandaşlarımızın bir araya geldiği dernekler, çay bahçeleri gibi alanlarda dezenfeksiyon işlemlerimizi rutin olarak ve belirli bir program dahilinde yürütüyoruz. Maske dağıtımlarımız sürüyor. Normalleşme sürecinde yeniden kepenk açan işletmelerimize salgınla mücadele konusunda bilgilendirici afişler dağıtıyoruz. Sosyal medya üzerinden alınan tedbirlerimizle ilgili bilgilendirmeler yapıyor ve vatandaşlarımızı gelişmelerden de haberdar ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Hemşehrilerimizin tedbirlere uyacaklarından şüphem yok”
Yüksel, sözlerini şöyle tamamladı:
“Unutmayalım ki salgını geriletmeyi başarsak da bu hastalık henüz tamamen hayatımızdan çıkmadı. Özellikle bu salgının yeniden yayılmaması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ısrarla üzerinde durduğu maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermeye devam etmemiz gerekiyor. Hemşehrilerimizin de yeni normal dediğimiz ve hastalığın tedavisi ya da aşısı bulununcaya kadar devam edecek olan bu süreçte kişisel tedbirlerini alarak hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket edeceklerinden şüphem yok. Bu noktaya hep birlikte geldik, bu salgının sonunu da bir daha geri gelmemek üzere hep birlikte getireceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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