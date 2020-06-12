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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacak

İHA

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Tekirdağ'da yürütülmekte olan "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması" projesi kapsamında saha çalışmaları devam ediyor.

Dedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacak

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Tekirdağ’da yürütülmekte olan “Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması” projesi kapsamında saha çalışmaları devam ediyor.
'Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması' projesi kapsamında kurum yetkilileri, il genelindeki yaşlı nüfusu yüksek köyleri geziyor. Özellikle etnobotanik, etnozooloji ve sosyoloji alanlarında yaşlı vatandaşların tecrübelerinden faydalanan ekipler, geleneksek olarak kullanılan yöntemleri kayıt altına alıyor.
Nesiller boyunca aktarılan bitkisel, hayvansal, bakteriyel ve fungal kaynakları derleyen ekipler, araştırmalardan elde edilen bilgileri bilimsel araştırmalar için bilim insanlarına kaynak olarak sunmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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