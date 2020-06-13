Sağanak yağış kaza getirdi: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sağanak yağış sırasında kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara Keşan yolu üzeri Edirne il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Keşan istikametine seyreden Yasin Zorba yönetimindeki 34 SD 8624 plakalı otomobil, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.
Yaralılar Keşan’a sevk edildi
Şarampole savrulan araçta sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.