Tekirdağ´a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ´a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı

DHA

TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Valiliği´nden, il genelinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı ve ile girişlerin sınırlandırıldığı açıklandı. Tekirdağ Valiliği´nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun...

Tekirdağ´a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı

<br>TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Valiliği´nden, il genelinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı ve ile girişlerin sınırlandırıldığı açıklandı.<br>Tekirdağ Valiliği´nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi davranışlar virüsün yayılımını hızlandırarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimini arttıracak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır" denildi.<br>İçişleri Bakanlığı´nın genelgesi doğrultusunda İl İdare Kurulu´nun olağanüstü toplandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:<br>"TBMM`nin 4 Haziran 2020 tarihli oturumunda; CHP İstanbul Eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Eski Milletvekili Leyla Güven`in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa`nın 84´üncü maddesine göre milletvekillerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla ilimizde ve bazı illerimizde toplanma çağrıları yapıldığı bilinmektedir. Bu tür eylemlerin ilimizde düzenlenmesi durumunda karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, koronavirüs ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde, kişiler arası teması arttıracağı öngörülmektedir. Bu ve benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması amacıyla, 14/06/2020 günü saat;08:00`dan 17/06/2020 günü saat;08:00`a kadar (3) üç gün süreyle, ikinci maddede belirtilen konuyla ilgili olarak il dışından ilimize gelmek isteyen kişilere müsaade edilmeyerek 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin C bendinin ek paragrafı gereğince, ilimize girişlerin sınırlandırılmasına."<br>Açıklamada, toplantı, göster, yürüyüş gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtilen açıklamada, "Belirtilen konuyla ilgili olarak Tekirdağ ilimiz sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) düzenlenebilecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma vb. etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu´nun 17´nci maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 11/C ile 66´ncı maddeleri gereğince yasaklanmasına, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek/yavaşlatmak amacıyla; ilimizde veya diğer illerde düzenlenmesi muhtemel her türlü yasadışı/izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü, vb. eylemlere katılmak üzere ilimizden hareket edecek veya ilimizden geçecek ya da ilimize gelmek isteyen gruplara/katılımcılara ilimiz giriş ve çıkışlarında müsaade edilmemesine, yukarıda alınan ve ilan olunan kararlara uymayanlar hakkında özel kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ile 66´ncı maddeleri gereğince cezai işlem uygulanmasına; işbu kararlar oy birliği ile alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-06-13 13:38:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağanak yağış kaza getirdi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Sağanak yağış kaza getirdi: 3 yaralı
Çekirgeler tarlayı istila etti, zarar büyük
YEREL HABERLER Çekirgeler tarlayı istila etti, zarar büyük
AK Parti Muratlı İlçe Teşkilatı Yönetimi tanıtıldı
YEREL HABERLER AK Parti Muratlı İlçe Teşkilatı Yönetimi tanıtıldı
Cinsel istismar nedeniyle intihar eden Emre'nin ailesi, adalet istiyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Cinsel istismar nedeniyle intihar eden Emre'nin ...
Cinsel istismar nedeniyle intihar eden Emre'nin ailesi, adalet istiyor
YEREL HABERLER Cinsel istismar nedeniyle intihar eden Emre'nin ...
Fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı
Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü (2)
YEREL HABERLER Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü ...
Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden anız yangınları açıklama Anızları yakmayalım, yakanları uyaralım
YEREL HABERLER Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden anız ...
Dedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacak
YEREL HABERLER Dedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacak
Eşinin boğazını keserek öldüren şahıs hakim karşısında
YEREL HABERLER Eşinin boğazını keserek öldüren şahıs hakim ...
Tekirdağ'da "Pilot İcra Dairesi” açıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da "Pilot İcra Dairesi” açıldı
Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü/ ...
Boşanma aşamasındaki eşinin boğazını kesti
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşinin boğazını kesti
Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü
YEREL HABERLER Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü
Çorlu’daki sınav merkezleri LGS’ye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Çorlu’daki sınav merkezleri LGS’ye hazırlanıyor
Yapımı devam eden okul inşaatlarında inceleme
YEREL HABERLER Yapımı devam eden okul inşaatlarında inceleme
Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Çorlu halkı çıkan haberlere üzüldü”
YEREL HABERLER Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Çorlu halkı çıkan ...
Çorlu ve Tekirdağ’ın üretimini geliştirecek iş gücü yetiştirilecek
YEREL HABERLER Çorlu ve Tekirdağ’ın üretimini geliştirecek iş gücü ...
Salgınla mücadelede hız kesmedi
YEREL HABERLER Salgınla mücadelede hız kesmedi
15 bin TL’lik sahte banknot ele geçirildi
YEREL HABERLER 15 bin TL’lik sahte banknot ele geçirildi
Tekirdağ’da kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kaza anı kamerada
Traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Çiftçiye "anız yakmayın" uyarısı
YEREL HABERLER Çiftçiye "anız yakmayın" uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X