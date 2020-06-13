Çekirgeler, Tekirdağ'da bazı ayçiçeği tarlalarını istila etti

<br>Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, ekili ayçiçeği tarlasını istila eden çekirgeler, ürüne zarar verdi.<br>Malkara'nın kırsal İshakça Mahallesi Sakar Çeşme Dereboyu mevkiinde Erol Yalçın'a ait yaklaşık 15 dönüm ekili ayçiçeği tarlasını çekirgeler istila edip, ürüne zarar verdi. Tarlasındaki çekirgeleri ve zararı gören Yalçın, ilaçlama çalışması yaparak durumu yetkililere bildirdi. İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, bazı tarlaları istila eden çekirgelerin ürüne zarar verdiğini belirterek, şöyle dedi:<br>"Tarla sahibi çekirgeleri görmüş ve hemen ilaçlama yapmış. Tarlaya ilaçlama yapılmış çok sayıda çekirge ölmüş ama yine de çekirge sürüsü var. Ölmeyen ve yeni gelen çekirgeler tarladaki mahsulü yemeye devam ediyor. Acilen bunu kontrol altına almak gerekir eğer ki, alınmazsa tarladaki mahsulün tamamını yerler. Zaten çekirgeler yiye yiye içeri doğru akın etmiş yiyerek gidiyorlar. Bunun önü kesilmezse tarlayı yok eder. Hiçbir şekilde mahsul alamaz. Çıplak kalır tarla. Zaten çekirgenin yediği yerler sopa gibi kalmış. Yaklaşık 2 dönüm yok olmuş. İçeri doğru yayılmaya çalışıyor çekirgeler. Bir sefer ilaçlamayla olacak gibi değil. Ben buradan tüm çiftçilere sesleniyorum. Malınızı takip edin. Çekirge var mı yok mu kontrol edin."<br>'İNSANOĞLU BİRAZ DOĞAYI KENDİ DE BU HALE GETİRİYOR'<br>Tarlalardaki ayçiçeklerin belli bir seviyeye kadar büyüdüğünü söyleyen Temurtaş, "Doğanın kanunu böyle. Tabi ki çekirgesi de olacak böceği de olacak. Bilindiği gibi doğa her şeyle bir bütündür. Çiftçide mahsul yetiştirmekle yükümlüdür. Maalesef mahsule çekirge dadanmış. Herkes önlemini almalı ve önlemini almak zorunda. Çiftçiler 1 yıl boyunca mahsulü olsun diye gözüne bakıyor. Ama şunu da söylemek istiyorum doğa kurdunla kuşunla böceğinle bir bütündür. Tabi ki doğadaki mahlukatı da düşünmek lazım. İnsanoğlu biraz doğayı kendi de bu hale getiriyor. Tabi ki de çiftçi ilaçlamasını yapacak. Malını koruyacak. Ama ilaçlamayı da yaparken doğadaki her şeyi de öldürmek değildir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN<br>2020-06-13 19:20:57<br>

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