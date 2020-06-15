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Salgın sinema keyfine engel olamadı

İHA

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında gerçekleştirilen Açık Hava Arabalı Sinema etkinliği, sağanak yağışa rağmen binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Salgın sinema keyfine engel olamadı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında gerçekleştirilen Açık Hava Arabalı Sinema etkinliği, sağanak yağışa rağmen binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.
Geçtiğimiz yıl yaz boyunca düzenlenen açık hava sineması etkinliği, bu yıl Korona virüsü salgını nedeniyle arabalı sinema formatına dönüştürülerek sosyal mesafe kuralları ihlal edilmeden gerçekleştirilmeye başlandı. Etkinlik üçüncü haftasında da büyük ilgi görürken, Korona virüsü salgını Süleymanpaşa’da sinema keyfine engel olamadı.

Organize İşler filmi beğeni topladı
Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği, son yılların en çok izlenen ve en beğenilen filmlerinden biri olan Organize İşler Sazan Sarmalı isimli filmin gösteriminin yapıldığı etkinlikte, Süleymanpaşalılar kendi araçlarının konforu içinde sinema keyfini doyasıya yaşadı. Yağmura rağmen gösterimin yapıldığı sahil dolgu alanı araçlarla doldu. Arabası olmayan vatandaşlar da alanın her iki yanında yağmura aldırmadan filmi takip etti.
Açık Hava Arabalı Sinema etkinliğinin yaz boyunca süreceği belirtilirken, her hafta birbirinden güzel filmlerle sinema keyfinin yaşanmaya devam edeceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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