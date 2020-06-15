Çorlu'da sağanak; yollar 15 dakikada göle döndü

<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 15 dakika boyunca sağanak etkili olurken, cadde ve sokaklar, göle döndü.<br>Hava sıcaklığının 22 derece olduğu ilçede, öğleden sonra başlayan ve 15 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkili. Rögarların taşmasıyla cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Çetin Emeç Bulvarı'nda ise çok sayıda sürücü, araçlarıyla mahsur kaldı. Bazı araçlar, çekiciyle alınırken, belediye ekipleri de iş makineleri ile çalışma başlattı. Motosikleti ile suda kalan Murat Canlı, "Her yağıştan sonra bu cadde suyla kaplanıyor. Her yağışta aynı manzarayı yaşıyoruz. Yol göle dönmüş" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-06-15 17:52:17<br>

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