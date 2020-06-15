Muratlı'da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede yolları göle çevirdi.

Muratlı’da akşamüstü bastıran ve kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış cadde ve sokakları göle dönüştürdü. Yağmur sebebiyle yollardaki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise yollarını değiştirmek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde rögarlar taşarken, otomobillerin silecekleri yoğun yağışın hızına yetişemedi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları duraklara, bazıları ise apartmanların saçak altlarına sığındı. Yaklaşık yarım saat süren yağmurun ardından ilçede hayat da normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.