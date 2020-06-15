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Tekirdağ'da tarlaya uçan minibüste 7 kişi yaralandı

DHA

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, şarampole yuvarlanıp, taklalar atarak tarlaya uçması sonucu 7 kişi yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde TekirdağMalkara ilçesi yolunun Karahisarlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Münir Ö. (22) yönetimindeki 34 CKY 317 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlanıp, taklalar atarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Münir Ö. ile birlikte Rıdvan B.(27), Erhan G.(26), İbrahim K.(23), Adem G.(24), Abdülkadir B.(26), Mansur Ö. (17) yaralandı. Kazayı...

Tekirdağ'da tarlaya uçan minibüste 7 kişi yaralandı

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, şarampole yuvarlanıp, taklalar atarak tarlaya uçması sonucu 7 kişi yaralandı. <br>Kaza, akşam saatlerinde TekirdağMalkara ilçesi yolunun Karahisarlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Münir Ö. (22) yönetimindeki 34 CKY 317 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlanıp, taklalar atarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Münir Ö. ile birlikte Rıdvan B.(27), Erhan G.(26), İbrahim K.(23), Adem G.(24), Abdülkadir B.(26), Mansur Ö. (17) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Tekirdağ'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-06-15 22:43:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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