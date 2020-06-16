Ergene’ye yeni spor tesisi yapılacak

Ergene Belediyesi tarafından Vakıflar Mahallesine yapılması planlanan Vakıflar Gençlik ve Spor tesisi projesi tamamlanarak ihale aşamasına geldi.

Spora ve sporcuya büyük değer veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, büyük bir spor tesisini ilçede hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi. Başkan Yüksel, Vakıflar mahallesine 41 bin 891 metrekare alan üzerine yapılacak olan Vakıflar Gençlik ve Spor Tesisi projesinin tamamlanarak ihale aşamasına girdiğini kaydetti.

Söz verdiğimiz projelerimizi tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu Ergene’deki vatandaşlarımız ile birlikte yaşamaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Yüksel, “Halkımıza ne söz verdiysek onu yapıyoruz, Vakıflar Mahallemize kazandıracağımız büyük spor tesisimiz ihale aşamasına geldi. Vakıflar Mahallemizde gerçekleştirecek olduğumuz projemiz ile özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere her yaş grubundaki vatandaşlarımızın faydalanabileceği açık spor alanı ve futbol sahasını halkımızın hizmetine sunacağız. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın rahatlıkla erişim sağlayabileceği, saha sporları alanlarından faydalanarak hem beden hem de ruh sağlıklarını destekleyecekleri alanlar oluşturarak özellikle gençlerimizi spor ile bütünleştirecek, birçok kötü alışkanlık ve kötü ortamlardan korumaya çalışacağız” dedi.

65 metreye 108 metre çim saha projesi içinde 450 kişi kapasiteli tribün, idari bina, 4 adet soyunma odası, tuvalet ve duş alanları, revir odası, antrenör ve hakem odaları ile büfe ve otopark yer alıyor.

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