Başkan Yüksel, Jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yayımladığı mesajında, “Mazisi şan ve şeref dolu olan Jandarma teşkilatımız dün olduğu gibi bugün de halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaktadır. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, kar kış, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonrada olmaya devam edecektir. Bu bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışan, suç ve suçlularla mücadelede dünya çapında örnek olan jandarma teşkilatımız, görevini fedakarca yerine getirmesiyle halkımızın güvenlik kuvvetlerimize olan güvenini arttırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle jandarma teşkilatımızın şan ve şeref dolu 181. yılına şahitlik ettiğimiz Jandarma Genel Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu kutsal üniformaya emeği geçen bütün geçmiş büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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