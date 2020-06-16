Tekirdağ'da sezonun ilk buğdayı satıldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sezonun ilk buğdayı 2.03 liradan satışı yapıldı.

Dolu Mahallesinden İslam Aydın’ın ürettiği yeni mahsul buğday, Ticaret Borsası Toplantı Salonunda yapılan açık arttırma ile Gökay Hançer tarafından 2.03 TL’den satın alındı. İlk ürün satışını gerçekleştiren üretici İslam Aydın’a, Malkara Ticaret Borsası tarafından 50 litre motorin hediye edildi.

Sezonun ilk ürününden memnun kaldığını ifade eden Gökay Hançer, “İnşallah hayırlı bir sezon geçiririz. Önümüzdeki hafta yağışlar var. İnşallah çiftçilerimiz bir olumsuzluk yaşamadan, ürünlerini bir an önce toplarlar. Bu gelen ürün bizim istediğimiz kalitede. Devamının da bu şekilde olmasını diliyoruz. Çiftçilerimize hayırlı sezonlar temenni ediyorum” diye konuştu.

Borsadaki ilk ürün satışına katılan Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, “Çiftçimizin 1 yıldır beklediği günlere geldik. 1 yıl ürünlerinin, mahsullerinin gözünün içine baktılar. Büyük emek sarf ettiler. Bugün de ilk mahsul buğday satışı gerçekleştirildi. Üreticilerimiz, tüccarlarımız için bereketli ve hayırlı bir sezon diliyorum” dedi.

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