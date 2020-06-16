Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 6 astsubaya gözaltı

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<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TERÖR örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Tekirdağ'da 6 astsubay, polis tarafından gözaltına alındı.<br>İstanbul, Çanakkale ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında Tekirdağ'daki birliklerde görevli 6 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Hayrabolu ilçelerindeki birliklerde görev yapan astsubaylar A.S., S.K., R.T., H.E., F.Ö. ve A.U. gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-06-16 18:47:44<br>

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