Alkollü sürücünün kullandığı panelvan yaya kaldırımına çıktı Kaza sonrası vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı

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Tekirdağ’da panelvan minibüsü kullanan alkollü sürücü, kaldırıma çıktı. O sırada yoldan geçen vatandaşlar ise ezilme tehlikesi atlattı.

Kaza, Malkara'nın Camiatik Mahallesi D110 yan yol üzeri Meteoroloji gözlem noktası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden O.B. yönetimindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya kaldırımına çıktı.

O sırada yoldan geçen vatandaşlar ise ezilme tehlikesi atlattı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan minibüs sürücüsü O.B’nin alkollü olduğu tespit edildi. Araç, olay yerinden kaldırılarak, emniyete götürüldü.

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