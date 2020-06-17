Ormandaki otomobil alev topuna döndü

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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ormanlık alanda park halindeki bir araçta yangın çıktı.

Yangın, Kapaklı Pınarca Mahallesi İkizgöller mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 LB 636 plakalı aracın sahibi İsmet Kurtuluş otomobiliyle ormanlık alanda mantar toplamaya geldi. Aracını yolun 5 metre ilerisindeki alana bırakarak mantar toplamaya giden Kurtuluş, bir süre sonra aracının olduğu bölgeden dumanlar yükseldiğini fark etti. Aracına koşan Kurtuluş, otomobilinin alev aldığını görünce durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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