Yorglass’tan Çerkezköy'e 75 milyon TL’lik yatırım Çerkezköy’deki yeni fabrika ile üretim kapasitesini yüzde 20 artıracak

Düzcam ve endüstriyel cam sektörünün önde gelen şirketlerinden Yorglass, Çerkezköy'deki yeni fabrika için 75 milyon TL’lik yatırımla kapasitesini yüzde 20 arttıracağını duyurdu.



Türkiye cam sektörünün üretim ve ihracatta öncü şirketlerinden Yorglass, içinde bulunduğumuz süreçte teknoloji ve yeni üretim tesisi yatırımlarına hız vererek Çerkezköy’de yeni fabrika yatırımını hayata geçirdiğini duyurdu. Verilen bilgiye göre, mart ayında fabrikanın temel atma törenini düzenleyen şirket, beyaz eşya iş kolunda global pazarlara ürün geliştiren tesisini 2020 yılı içinde tamamlayarak hizmete sokmayı hedefliyor. 75 milyon TL’lik bir yatırımla hizmete girecek olan fabrika yaklaşık 30 dönümlük bir alanda konumlanacak. Tesiste ilk etapta 75, ilerleyen zamanda ise 200 kişiye istihdam sağlanacak. Şirket, inşa edilecek yeni fabrikayla üretim kapasitesini, yüzde 20 oranında artırmayı, ihracatını ise 5 sene içinde iki katına çıkarmayı hedefliyor



Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar,ihracatı destekleyecek yeni bir sistemi hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Yorgancılar, yatırımlar ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



''Koronavirüs döneminde yatırımlarımıza ara vermedik''

Ürettikleri cam ürünlerinin bugün dünyanın 60’a yakın ülkesinde kullanıldığını aktaran Semavi Yorgancılar, yeni yatırımlarıyla ilgili şunları söyledi: ''Türkiye’deki ilk üretim alanımız olan çift cam ve dekoratif cam fabrikamızı kurduktan sonra yeni üretim tesisleri açarak yatırımlarımıza aralıksız devam ettik. Manisa, Bolu, Gebze, Eskişehir ve İzmir’de kurulu tesislerimizle 45 yılı aşkın tecrübemizle teknolojiyi birleştirdiğimiz ürünlerimizin yüzde 40’ını ihraç ederek, Türkiye ve dünyanın cam ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz. 2019 yılında yakaladığımız büyümeyle koronavirüs döneminde de yatırımlarımıza ara vermedik ve Çerkezköy’de beyaz eşya iş kolunda faaliyet gösterecek yeni fabrikamızın temellerini attık. 2020 yıl sonuna doğru üretime başlamayı ve üretim kapasitemizi yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. Yeni fabrikamızla ihracat kapasitemizi 5 yıl içinde 2 katına çıkararak, ülke ekonomisine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz''.



''Dönem daha çok çalışma dönemi''

Yurtdışındaki operasyonlarına ağırlık vererek, global müşterilerine daha yakın, daha hızlı hizmet verebilecekleri yeni bir sistem üzerinde de çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Yorgancılar, ''Bu dönemde yapılan yatırımlar şirketlerin kaderlerini belirleyecek. Çünkü bu dönem durup bekleme değil daha çok çalışma dönemi. Türk Malı kalitesini tüm dünya ile tanıştırdığımız ürünlerimiz ile ülkemizin ekonomisine de ciddi ölçüde döviz girdisi sağlıyoruz. Bugün Yorglass olarak yıllık 100 milyon dolarlık ciro yaratıyoruz. 2019 yılında ihracatımızı yüzde 5 artırdık ve yüzde 17’lik bir büyüme gerçekleştirdik. Sektörümüzde fiyat rekabetinden sıyrılarak katma değer oluşturmaya odaklanıyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

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