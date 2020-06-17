Kendisini, hakim, savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

<br>Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın ilçelerinde kendisini, kayyum, hakim, savcı olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan Mustafa S., tutuklandı.<br>Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu ve Saray ilçesinde vatandaşlara kendisini kayyum, hakim, savcı, mali müşavir olarak tanıtarak, dolandırıcılık yapan Mustafa S., son olarak Saray ilçesinde yaşanan ölümle sonuçlanan trafik kazasına karışan bir aileye, kendisini mali müşavir olarak tanıtıp, adliyede tanıdığını olduğunu belirterek, iş takibi yapmak için 90 bin lira aldı. Şüpheli parayı aldıktan sonra kayıplara karışırken, dolandırıldığını anlayan aile polise giderek şikayetçi oldu.<br>Şikayet üzerine çalışma başlatan Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Mustafa S., olduğunu belirledi. Polis, Çorlu'da düzenlediği operasyonla Mustafa S.'yi yakaladı. Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Onur KAYA<br>2020-06-17 19:59:29<br>

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