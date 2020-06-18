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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da dolu ekili alanlara zarar verdi

DHA

Tekirdağ'da dolu ekili alanlara zarar verdi

<br>Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, dün etkili olan dolu yağışı, Develi ve Yenice mahallelerinde ekili arpa, buğday ve ayçiçeği tarlalarına zarar verdi.<br>Malkara ilçesinde, dün akşam saatlerinde yağan dolu, Develi ve Yenice mahallelerinde etkili oldu. Fındık ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu, 30 dakika boyunca devam edince, ekili olan tarlalara zarar verdi. Develi Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hüseyin Sert, dün akşam saatlerinde başlayan dolunun yarım saat etkili olduğunu belirterek, "Yaklaşık 30 dakika iri iri dolu yağdı. Ben gerçekten çok korktum. 60 yıllık çiftçiyim böyle bir afet, böyle bir dolu yağışı ilk kez gördüm. Böyle bir şey başımıza hiç gelmedi. Sabah tarlama geldim ayçiçek ve buğdaylarımı görünce şok oldum. Ayçiçeklerinde ne kafa, ne yaprak, ne de gövde kalmış. Buğdaylarımda da tane kalmamış. Allah beterinden saklasın. Komple tarladaki ekili ürünlerim bozulmuş. Yatmış. Yani kısacası hepsi gitmiş" dedi.<br>'ELİMDE TARLADA ÇEKİLDİĞİM FOTOĞRAFLARIM KALDI'<br>Çiftçi Recep Ersoy da, zararının büyük olduğunu ifade ederek, "4 gün önce ziyaret etmeye geldiğimde ayçiçeklerimin kafaları çok güzeldi. Ayçiçeği ekili tarlamda eşim, ben ve çocuğumla fotoğraf çekildik. Ama maalesef şimdi tarlamda hiç ayçiçeği kafası kalmadı. Zararım çok büyük. Şu an elimde tarlada çekildiğim fotoğraflarım kaldı. Çok üzgünüm" diye konuştu.<br>'ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK'<br>Develi Mahallesi Muhtarı İbrahim Erenler ise yaklaşık 5 bin dönüm ekili alanda zarar olduğunu dile getirerek, "Sabah buraya geldik tarlaları gezdik şok olduk. Görünen o ki başaklarda tane kalmamış, Ayçiçeğinde kafa kalmamış. Buğday ve ayçiçeklerinde zarar yüzde 100'lere yakın. Halkımızdan sigortası olanları bildireceğiz. Sigortası olmayanları ilçe tarım müdürü burada gördü. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Çiftçilerimize geçmiş olsun. Zararımız çok büyük" ifadelerini kullandı.<br>'ALLAH BETERİNDEN KORUSUN'<br>Yenice Mahallesi Çiftçi Halil Ateş, "Ben 25 yıldan beri çiftçilik yapıyorum. Bugüne kadar böyle bir doğal afet görmedim. Allah'tan gelen bir afet. Allah beterinden korusun. Tarlalarımızda ayçiçeği ve buğdayda yüzde 98 zarar var. Yaklaşık 30 dakika dolu yağdı. Ama çok fena bir dolu yağdı. Ve yağan bu dolunun büyüklüğü cevizden daha büyüktü. Mahsulün durumu içler acısı. Biz bu mahsule 1 yıldan bu yana gözümüzün içi gibi bakıyoruz. Ama maalesef hiç bir şey kalmadı" dedi.<br>'YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'<br>AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk de, "Yenice, Develi ve Hacısungur mahallelerimizde zarar çok büyük. En iyi şekilde nasıl atlatacağız ve bu yarayı nasıl saracağız ona bakacağız. Muhtarlar, ilçe tarım müdürüm, yağlı tohumlar başkanım, ziraat odası burada. Hepsiyle ilgili ne gerekiyorsa yapacağız. Üzerimize düşen ne varsa kaçınmayız bu konuda gerçekten zarar çok. Yakın takipçisi olacağız. Ben tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Allah daha beterinden korusun. Hatta bu hafta yağışlı bir hafta, dikkatli olmamız lazım" dedi.<br>'YERİNDE TESPİTİMİZİ YAPTIK'<br>Malkara Yağlı Tohumlar Başkanı Cem Özkan ise "3 Mahallemizde gerçekleşen dolu yağışından dolayı zarar gören çiftçilerimize öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dolu yağışının yaptığı zarar çok büyük. Buğdayda yaklaşık yüzde 98 civarında, ayçiçeğinde ise yüzde 90 civarında zarar var. Biz de arkadaşlarla yerinde tespitimizi yaptık. Gereken yapılacaktır. Tüm çiftçimizin yanındayız. Çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edip desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu büyüklükteki dolunun insanlara zarar vermemesi mucize. Herkese geçmiş olsun" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN<br>2020-06-18 16:28:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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