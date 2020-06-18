TESKİ Malkara’da çalışmalarına devam ediyor

Kurulduğu tarihten bu yana Malkara genelinde büyük altyapı yatırımları gerçekleştiren TESKİ, Malkara’da çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde TESKİ tarafından 2014 yılından itibaren başlatılan çalışmalar sonucunda altyapı ihtiyaçlarının karşılanması konusunda büyük ilerleme sağlandı. Alt yapı çalışmalarına Teteköy mahallesinde devam ediyor. Teteköy mahallesinde yürütülen çalışmalar ile kullanım ömrü tamamlanmış 400 metrelik eski içme suyu boruları değiştirilerek yerine standartlara uygun içme suyu hattı döşeniyor.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, TESKİ ile işbirliği içerisinde başarılı çalışmalara imza attıklarını, altyapı problemlerinin çözümü ve ihtiyaçların karşılanması konusunda büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi.

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