Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kızın ifadesi alındı

<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, beğendiği ayakkabıyı almadığı için annesi N.D.´yi mağazanın merdivenlerden ittiği iddia edilen P.D. (16),. adlı genç kızın ifadesine başvuruldu. N.D. ifadesinde, "Annem beğendiğim ayakkabıyı almaktan vazgeçip merdivenlerden inmek üzere hareket edince ben kolundan tutarak hızlıca çektim. Bu esnada annem dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Benim annemi yaralamaya yönelik herhangi bir eylemim olmadı" dedi.<br>Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerindeki mağazada geçen 3 Haziran günü çekilen görüntü, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki topladı. Pahalı olduğu gerekçesiyle istediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenlerden iterek düşürdüğü iddia edilen P.D.´nin ifadesine başvuruldu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından evinden alınarak ifade için adliyeye getirildi. P.D., ifadesinde annesinin önce ayakkabıyı aldığını ödemeyi yapmaya gittiğinde vazgeçmesiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi. P.D., "Annem N.D. ile birlikte Omurtak Caddesi üzerinde bulunan bir mağazaya ayakkabı almaya gitmiştik. N.D., benim annemdir. Annem beğendiğim ayakkabı aldı. Ödeme yapmaya giderken tartışmaya başladık. Bunun üzerine annem beğendiğim ayakkabıyı almaktan vazgeçip merdivenlerden inmek üzere hareket edince ben annemin kolundan tutarak hızlıca çektim. Bu esnada annem dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Benim annemi yaralamaya yönelik herhangi bir eylemim olmadı. Tek amacım annemi ikna edip ayakkabıyı almasını sağlamaktı. Ben anneme neden ittireyim ki" dedi.<br>DAHA ÖNCE ANNESİNİN İFADESİ ALINMIŞTI<br>Daha önce Çorlu Emniyet Müdürlüğü´ne ifadesine başvurulan anne N.Ş., kızından şikayetçi olmamış ve ifadesinde şunları söylemişti:<br>"Kızımla birlikte mağazaya geldik. Kızım ayakkabılara baktı, beğendiği bir ayakkabının fiyatı yüksekti. 'Kızım bu pahalı almayalım' dedim. Ancak daha sonra benden para istedi. Ben de üzülmesin diye, yanına çıktığım sırada beni çekiştirmeye başladı, dengemi kaybettim ve merdivenlerden düştüm. Bu arada herkes kızıma bağırıyordu. Kızım sakinleşti ve mağazadan çıktık. Kızımdan şikayetçi değilim. Bu görüntüyü çeken ve sosyal medyaya yayan kişiden davacıyım. O da benden özür diledi ama ben ve kızım çok üzüldük." DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-06-18 21:02:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.