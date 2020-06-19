Su basan caddede kayıkla gezdi

Tekirdağ’da etkili olan sağanak yağıştan dolayı su basan yollarda bir vatandaş kayıkla gezdi.

Son haftalarda mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlar, Tekirdağ’da da etkili oldu. Özellikle kıyı şeridindeki bölgeler denizle birleşirken, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde ise ilginç bir görüntü kameralara yansıdı. Denizle birleşen yolda kayıkla gezen vatandaş, görenleri şaşkına çevirdi. O anlar yine başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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