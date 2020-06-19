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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yardımcısı Çınar, Sağlıklı Kentler Birliği çalıştayına katıldı

İHA

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen "COVID19 Salgını ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Önemi" konulu çalıştaya katılarak, salgın sürecinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Yardımcısı Çınar, Sağlıklı Kentler Birliği çalıştayına katıldı

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen “COVID19 Salgını ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Önemi” konulu çalıştaya katılarak, salgın sürecinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği koordinasyonunda sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen ve canlı olarak yayınlanan çalıştaya Süleymanpaşa Belediyesinin yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi, Edirne Belediyesi ve İstanbul Kadıköy Belediyesi temsilcileri de katıldı. Yerel yönetimlerin salgın sürecinde gerçekleştirdikleri çalışmaları aktardığı ve bilgi paylaşımında bulunduğu çalıştayda Süleymanpaşa Belediyesinin de örnek çalışmaları anlatıldı. İzolasyonlu kabin ve sedyeler, maske üretimi ve dağıtımı, sosyal mesafeli bank, arabalı sinema, uzaktan eğitim, ebelediyecilik hizmetleri gibi öncü çalışmaları dile getiren Başkan Yardımcısı Çınar, salgınla mücadele ederken rutin belediyecilik faaliyetlerini aksatmadan sürdürdüklerini ifade etti.

“Büyük afetlerde yerel yönetimlerin önemi ortaya çıktı”
Denizli Büyükşehir, Edirne ve Kadıköy Belediyelerinin sunumlarının ardından tamamlanan çalıştayla ilgili açıklamada bulunan Çınar, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz ve birçok belediyeye de örnek olan salgın dönemi çalışmalarımızı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi belediye temsilcilerimizle paylaştık. Diğer katılımcılardan da feyiz aldık. Salgın sürecinin bize en büyük getirisinin salgın, afet gibi büyük olaylarda yerel yönetimlerin ne kadar önemli bir görev üstlendiğinin anlaşılması olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer önemli getiri ise belediyelerin kazandığı tecrübedir. Ülkemizde neredeyse hiçbir kurum böylesi büyük bir salgına hazırlıklı değildi. Bu süreçte yaptığımız çalışmalar, bundan sonraki süreçte çok önemli bir veri tabanı ve birikim oluşturmamızı sağladı. Allah bundan sonra bizlere böyle felaketler yaşatmasın diye dua ederken önümüzdeki dönemde karşılaşabileceğimiz benzer durumlara karşı daha donanımlı hale geldiğimizi de göz ardı edemeyiz. Bu açıdan, farklı belediyelerin ve kurumların bir araya gelerek bu çalıştay gibi ortamlarda tecrübelerini birbirleriyle paylaşmalarının çok önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine bizlere bu imkânı tanıdığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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