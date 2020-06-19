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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süleymanpaşa Belediyesinin yeni web sitesi yayında

İHA

Süleymanpaşa Belediyesi, gerçekleştirdiği yeniliklere birini daha ekledi. Belediyenin yenilenen internet sayfası, zengin içeriği, modern tasarımı, sade ve kullanışlı ara yüzü ile kullanıcılara "merhaba" dedi. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Her yönüyle Süleymanpaşa'mızın tanıtımına katkı sunacak bir çalışmayı hayata geçirdik," diyerek, ziyarete açılan sitenin özelliklerine dikkat çekti.

Süleymanpaşa Belediyesinin yeni web sitesi yayında

Süleymanpaşa Belediyesi, gerçekleştirdiği yeniliklere birini daha ekledi. Belediyenin yenilenen internet sayfası, zengin içeriği, modern tasarımı, sade ve kullanışlı ara yüzü ile kullanıcılara “merhaba” dedi. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Her yönüyle Süleymanpaşa’mızın tanıtımına katkı sunacak bir çalışmayı hayata geçirdik,” diyerek, ziyarete açılan sitenin özelliklerine dikkat çekti.
Süleymanpaşa Belediyesinin, Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi Yazılım Uzmanları tarafından hazırlanan yeni web sitesi yayınlandı. Kurumsal bilgilerin yer aldığı ve online işlemlerin de yapılabildiği sitede, Süleymanpaşa tarihine ilişkin önemli bilgi ve belgeler de yer alıyor.
Kentin tarihi dokusu, kültürel varlıkları, gelenek ve görenekleri, kültür, sanat ve güncel etkinliklerin de yer aldığı web sayfası, zengin içeriğiyle benzersiz bir ‘kent rehberi’ niteliği de taşıyor.
Tematik belediye internet sitesi algısı kökten değişiyor
Uzun süren araştırma, fotoğraflama ve tarihi bilgilerin toplanması çalışmalarının ardından ziyarete açılan yeni web sitesi, tematik belediye internet sitesi algısını kökten değiştirecek yeniliklere imza atıyor.
Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmada çoğu belediyenin kullandığı kurumsal bilgiler, belediye başkanı, hizmetler, etkinlikler gibi kısımlara şehir, kültür, sanat, güncel ve online işlemleri ilave eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, kurumsal web sitesinin de ilerisine giderek turizm açısından oldukça önem arz eden şehri ve şehrin özelliklerini anlatan yeni bir bilgi portalı oluşturdu.
Geniş içerik ve bilgileri kullanıcılarına sunuyor
Sıradan belediye sitelerinden farklı olarak şehrin tarihi, geçmiş ve güncel fotoğrafları ile değerlerini araştırarak profesyonel bir şekilde kullanıcıların beğenisine sunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yerel ürün ve lezzetler, doğa sporları, turizm, festival, şenlikler ve spor olmak üzere hazırladığı geniş içerik ve bilgiler ile de şehir adına aranabilecek ne varsa bir araya getiriyor.
Turizm seçenekleri ileyerli ve yabancı turistlere geniş bir yelpaze sunuyor
Özellikle turizm alanında yapılan çalışma ile şehir dışından birçok yerli ve yabancı turisti Süleymanpaşa’ya çekmeyi hedefleyen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, kültür, inanç, gençlik, sağlık ve alternatif tıp, dağcılık, av, botanik, yaz ve kamp turizmi alanları ile yerli ve yabancı turistlere geniş bir yelpaze sunuyor.
Bölgenin en kapsamlı sitesi
Turizmin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol, avcılık ve atıcılık ile spor etkinlikleri, Süleymanpaşa’daki bisiklet toplulukları ve kulüpleri, doğa yürüyüşleri ve dağcılık, yamaç paraşütü, barajlar ve göller, mesire alanları, turizm beldeleri Yeniköy ve Kumbağ, festivaller, şenlikler gibi birçok bilginin de detaylı olarak sunulduğu ve adeta Trakya hakkında bir turizm portalı işlevi görecek olan www.suleymanpasa.bel.tr’de Süleymanpaşa ve bölgenin yerel ürün ve lezzetlerine de geniş yer veriliyor.
Yerel ürün ve lezzetlerin hepsi bir arada
Süleymanpaşa Kirazından Ferhadanlı Karpuzuna, Üzümden Soğana, Ayçiçeğinden Buğdaya, Çavdardan Kanolaya birçok yerel üretim şartları ve tanıtımını kullanıcıları ile paylaşan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi; Tekirdağ Köftesi, Tarhana, Peynir Helvası, Üzüm Suyu, Satır Et, Kelle Paça Çorbası, Hayrabolu Tatlısı, Elbasan Tavası (Yoğurtlu Kuzu Eti), Burma Sucuk, Çeneçarpan Çorbası, Höşmelim Tatlısı, Damat Paçası, Yoğurtlu Borani, Umaç Çorbası, İncir Dolması, Cizleme, Sini Mantısı, Kaçamak, Pireşe, Üzüm Pekmezi, Akıtma, Keşkek, Papaz Mancası, Bulama ve Üzüm Turşusu gibi yöreye has lezzetlerin bulunabileceği noktaları da yenilenen internet sitesi ile kullanıcılarına sunuyor.
Süleymanpaşa ile ilgili her şeye tek kaynaktan erişim
Şehrin tanıtımına yönelik Şehir Rehberi işlevi de gören Süleymanpaşa Belediyesi web sitesi, ilçedeki tüm hastaneler, sağlık ocakları, nöbetçi eczaneler, okullar ve meslek odaları gibi kuruluşlarla ilgili bilgilere de yer vererek Süleymanpaşa ile ilgili aranan her bilgiye tek kaynaktan erişim imkânı sunuyor.
“İnternet sitemizle şehrimizin tanıtımına büyük katkı yaptık”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şehrin tanıtımı için ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Süleymanpaşa’nın ülke çapında bilinirliğini arttırmak için çok ciddi projeleri hayata geçiriyoruz. Kent meydanları düzenliyoruz. Ata Tepe ve Paşa Park gibi ziyaretçileri şehrimize çekecek önemli çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Süleymanpaşamızın tarihi ve kültürel değerlerini, lezzetlerini, doğasını detaylı şekilde tanıtacak broşür, kitap, süreli yayın gibi hazırlıklarımız var. Bu anlamda çok önemsediğimiz çalışmalardan biri de internet. Süleymanpaşa Belediyesi internet sitesini baştan aşağı yenileyerek bir belediye portalından çıkardık ve adeta bir şehir rehberi haline getirdik. Sitemizde Süleymanpaşa’ya ait her şeyi bulmak mümkün. Kentin tarihi, müzeler, camiler, çeşmeler, tarihi eserler gibi kültürel değerleri, doğal güzellikleri, mutfağı, endemik bitki türleri, şifalı otları, spor imkânları, turistik bölgeleri ve daha fazlası hakkında detaylı bilgilere tek elden ulaşmak artık mümkün. Ayrıca şehrimizin sağlık kuruluşları, mahalleler ve muhtarlıklar, nöbetçi eczaneler, meslek odaları gibi ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgiye de en güncel halleri ile Süleymanpaşa Belediyesinin internet sitesinde yer alıyor. Gün geçtikçe daha da geliştireceğimiz internet sitemizle şehrimizin tanıtımına çok önemli bir katkı yaptığımıza inanıyoruz,” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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