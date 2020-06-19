Tekirdağ'da polisten maske uyarısı (2)

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<br>22 HAZİRAN'DAN İTİBAREN CEZA UYGULANACAK<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde vatandaşlara maske kontrolü yaptı. Yaya olarak devriye gezen polis ekipleri, maske takmayan vatandaşları uyardı. Maske takmayan bazı vatandaşların, polis ekiplerini görünce maske taktıkları görüldü. Maskelerini çene altında tutanlar ise polis ekiplerince durdurularak, doğru takmaları için uyarıldı. Ekipler uyardığı vatandaşlara 22 Haziran'dan itibaren maske takmayanlara da 900 TL ceza uygulanacağını bildirdi.Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-06-19 17:13:02<br>

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