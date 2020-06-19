Eski rektör Şimşek'in yargılandığı FETÖ davasında tanıklar dinlendi

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<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi eski rektörü Prof.Dr. Osman Şimşek'in, FETÖ/PDY'ye yardım ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 5 tanık dinlendi.<br>Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, YÖK tarafından 2 yıl önce görevden alınan Namık Kemal Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'in yargılanmasına, Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.<br>Duruşmaya, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Prof. Dr. Osman Şimşek, avukatı ile birlikte katıldı.<br>Duruşmada, B. A., Z. S., F. A. Ö. A. ve D. A., tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, Şimşek'in adli kontrol şartının devamına karar vererek, duruşmayı, 4 Eylül gününe erteledi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-06-19 17:24:52<br>

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