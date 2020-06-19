Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çimendere Mahallesi kırsalındaki arazi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol inşaatı alanına alt yapı malzemesi taşıyan Süleyman Ö. yönetimindeki 06 FZ 9329 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole devrilen kamyonun şoförü yaralanırken, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan sıcaktan bunalan bir köpeğin de kaza yapan kamyonun altında gölgede dinlemesi dikkat çekti.

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