Otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gençlerin içinde bulunduğu otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Camiatik Mahallesi D110 karayolu üzeri Deveci yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Malkara istikametine seyreden Necla Atasoy (20) yönetimindeki 59 LS 625 plakalı otomobil, yan yola girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

Kazada sürücü Atasoy ve araçta bulunan Simge Kaya (20), Esra Sezer (20) ve Tunahan Turhan (17) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Necla Atasoy’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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