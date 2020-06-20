4 arkadaşın yaralandığı kaza kamerada

<br>Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, takla atıp, devrildi. 3'ü kadın 4 arkadaşın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.<br>Kaza, dün akşam Malkara-Tekirdağ Karayolu'nun Deveci Mahallesi sapağındaki yan yolda meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Necla Atasoy (20) yönetimindeki 59 LS 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çarparak 3 takla atan otomobil, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Necla Atasoy´un camdan fırlayıp yola savrulduğu kazada, arkadaşları Esra Sezer (20, Simge Kaya (20) ve Tunahan Turhan (18) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.<br>Yaralılardan Esra Sezer, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN<br>2020-06-20 12:07:33<br>
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