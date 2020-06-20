4 gencin yaralandığı kaza kamerada

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaldırıma çarparak taklalar atan otomobildeki 4 genç yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cuma gecesi saat 23.12'de Camiatik Mahallesi D110 karayolu Deveci yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Malkara istikametine seyreden Necla Atasoy (20) yönetimindeki 59 LS 625 plakalı otomobil, yan yola girdiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak taklalar attı. Kazada sürücü Atasoy ve araçta bulunan Simge Kaya (20), Esra Sezer (20) ve Tunahan Turhan (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Necla Atasoy’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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