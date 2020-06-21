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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Takla atan taksiden yara almadan çıkan 4 yaşındaki Elif'e polis şefkati

DHA

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesinde aynı aileden 2´si çocuk 6 kişinin içerisinde bulunduğu taksi, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, takla attı. Kazada sürücü İlker Gülsar (44) ile yakını Nurdan Gülsar (42) yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan ve korkan Elif Topaç´ı (4), polis memuru kucağına alarak, ''Korkma yavrum, annen burada. Üşüyor musun, sana oyuncak vereyim mi?'' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Kaza, sabaha karşı Malkara-Keşan karayolunun Izgar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul´dan Edirne´nin Keşan ilçesine gitmek üzere yola çıkan ve...

Takla atan taksiden yara almadan çıkan 4 yaşındaki Elif'e polis şefkati

<br>Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesinde aynı aileden 2´si çocuk 6 kişinin içerisinde bulunduğu taksi, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, takla attı. Kazada sürücü İlker Gülsar (44) ile yakını Nurdan Gülsar (42) yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan ve korkan Elif Topaç´ı (4), polis memuru kucağına alarak, ''Korkma yavrum, annen burada. Üşüyor musun, sana oyuncak vereyim mi?'' diyerek sakinleştirmeye çalıştı.<br>Kaza, sabaha karşı Malkara-Keşan karayolunun Izgar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul´dan Edirne´nin Keşan ilçesine gitmek üzere yola çıkan ve içerisinde 2´si çocuk 6 kişinin bulunduğu İlker Gülsar yönetimindeki 34 TDM 58 plakalı taksi, kontrolden çıkıp takla atarak şeritte ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince taksiden çıkartılan 6 kişiden sürücü İlker Gülsar ve yakını Nurdan Gülsar yaralandı. Araçta bulunan Gülten Gürsal, Arzu Topaç, Fatma Efe Topaç ve Elif Topaç ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar Makara Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı.<br>`ÜŞÜYORMUSUN, SANA OYUNCAK VEREYİM Mİ?´<br>Kazadan yara almadan kurtulan ve olayın şokunu üzerinden atamayan Elif Topaç´ı ise Malkara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği´nde görevli trafik polisi Mücahit Adıgüzel teselli etmeye çalıştı. Küçük kızı kucağına alan Adıgüzel, "Korkma yavrum, annen burada. Üşüyor musun, sana oyuncak vereyim mi?" diyerek polis aracına bindirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN<br>2020-06-21 12:31:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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