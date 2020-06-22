Göle dönen yolda yüzerek eğlendi

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışta göle dönen yolda bir vatandaşın yüzmeye çalışması izleyenleri gülümsetti.

Malkara ilçe merkezinde şiddetli sağanak yağışa aldırış etmeyen bir vatandaş, kendisini yolda biriken suların içine atarak yüzmeye çalıştı. Yağmur suları arasında sevinç gösterisinde bulunan vatandaşın o anları ise görenler tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.

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