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Çorlu Belediye Meclisi Haziran toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi Şehidin adı evinin sokağına verildi

İHA

Çorlu Belediye Meclisi Haziran toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi Şehidin adı evinin sokağına verildi

Çorlu Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu gerçekleştirildi.
Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
2019 Yılı Faaliyet Raporunun oy çokluğuyla kabul edildiği meclis toplantısında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin görüşülmek üzere İçişleri Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
Banka ATM ünite yerlerinin kiralanması konusunun görüşülerek 5 yıllığına kiralanmasına oy birliğiyle karar verilen meclis toplantısında yerlerin belirlenmesi konusunun ise görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine karar verildi.
Türkgücü Mahallesi’nde 11, Muhittin Mahallesi’nde 1 adet taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesi adına devir ve tescil talebini görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale eden meclis üyeleri
Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere iki ayrı yol süpürme aracı alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan nakdi para yardım talep edilmesi konusunu da görüşerek oy birliği ile kabul ettiler.
Meclis üyeleri ayrıca Şeyhsinan Mahallesi’nde bulunan Arpalık 2. Sokak’ın Atatürk Bulvarı ile Ruşenler Sokak arasında kalan kısmın adının Şehit Birhan Er Sokak olarak, Atatürk Bulvarı ile Eski Tekirdağ Caddesi arasında kalan kısmının adının ise Yadigar Sokak olarak değiştirilmesini içeren İçişleri Komisyonu Raporu görüşerek kabul ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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