Tekirdağ’da sağanak etkili oldu

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Tekirdağ’da öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteroloji’nin uyarılarının ardından çok geçmeden Tekirdağ’da beklenen yağış bugün itibariyle etkisini gösterdi. Özellikle ilçelerde etkisini gösteren yağış nedeniyle trafikte yer yer aksamalar meydana geldi. Gök gürültülü sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise en yakın işyeri ve binaların girişlerine sığındı.

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