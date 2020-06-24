Selde devrilen traktördeki 2 kişi kurtarıldı

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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde dün yaşanan selde bir traktör devrildi. Traktördeki 2 kişi ise kurtarıldı.

Tekirdağ’da dün şiddetli yağış sonrası oluşan selde üzerinde 2 kişinin bulunduğu traktör devrilerek suya gömüldü. Suya gömülen traktördeki 2 kişi ekiplerce yapılan çalışma ile kurtarılırken, traktörün sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

TESKİ ekipleri traktörün devrildiği köyde sel sularının tahliyesi için çalışma yaparken, TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz de traktörü devrilen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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