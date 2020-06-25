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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zirai atıklar sorun olmaktan çıktı

İHA

Zirai atıklar sorun olmaktan çıktı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından tarım alanlarında kullanılan zirai ilaç ambalajlarının gelişigüzel çevreye atılıp kirliliğe yol açmasını önlemek amacıyla geçtiğimiz aylarda kırsal mahallelerde kurulumu yapılan zirai atık toplama kafesleri, kısa sürede zirai ambalaj atıklarının doğaya bırakılmasından kaynaklanan kirliliğin önüne geçmeye başladı.
Ağır kimyasal maddeler içeren ve doğada kirliliğe yol açma riski yüksek olan zirai ilaç ambalajlarının bertaraf edilmesi ile ilgili hazırlanan proje kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan zirai atık toplama kafesleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kırsal mahalle muhtarları ile ortaklaşa yürütülen çalışma ile belirlenen yerlere yerleştirilmişti. Proje kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çiftçilere zirai atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda bilgilendirmede bulunuluyor. Özel kafeslerde ayrı olarak toplanan zirai ilaç ambalajları, özel araçlar ile alınarak imha ediliyor. Proje sayesinde zirai atıklar nedeniyle yer üstü ve yer altı su kaynakları ile toprağın kirlenmesinin önüne geçilebiliyor.

“Çiftçilerimiz kısa sürede projemize sahip çıktı”
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tarımsal ürün kayıplarına neden olan ve verimliliği düşüren zararlılar, hastalıklar ve yabancı otlar ile yapılan mücadelede en yaygın ve en pratik yöntem, zirai ilaç (pestisit) kullanımıdır. Uygulama sonrası pestisit ambalajlarında kalan pestisitler veya pestisit bulaşıklı kaplar ciddi çevresel sorunlara neden olmaktadır. Özellikle boş pestisit kaplarının/ambalajlarının yeniden bilinçsiz kullanımı ya da gıda ve su kabı olarak kullanımı çeşitli pestisit zehirlenmelerine neden olmaktadır. Ayrıca çevreye rastgele bırakılmış pestisit kapları toprakta ve su kaynaklarında kirlenmeye neden olabilir. Projemiz ile bu oluşan atıkların ayrı ve doğru şekilde biriktirilmesi için vatandaşlara gerekli bilgilendirme yapılarak atıkların ayrı toplanması için uygun imkânlar sunulmuştur. Çiftçilerimiz de kısa sürede projemize sahip çıkarak zirai ambalaj atıklarını ilgili noktalara bırakmaya başlamışlardır. Bu sayede çok kısa sürede çevre koruma ve geri dönüşüm anlamında çok önemli gelişme kaydedilmiştir. Projemizi sahiplenerek verimli topraklarımızı ve su kaynaklarımızı koruma konusunda duyarlı davranan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyor, işbirliğimizin devamını diliyoruz” denildi.

Proje diğer kırsal mahallelere de yayılacak
İlk etapta 7 kırsal mahallede 11 noktaya yerleştirilen zirai ilaç ambalajı toplama kafesleri ile başlatılan projenin diğer kırsal mahalleleri de kapsayacak şekilde genişletileceği, böylece Süleymanpaşa genelinde zirai ambalajların oluşturmuş olduğu kirliliğin tamamen ortadan kaldırılması hedefinin kısa sürede gerçekleştirileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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