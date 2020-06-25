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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TREPAŞ'tan tarihi fırsat TREPAŞ, elektrik borçlarında faizleri siliyor

İHA

TREPAŞ, elektrik fatura borçlarını 03 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar tek seferde nakit ödeyen müşterilerin tüm faiz borçlarını sileceğini duyurdu.

TREPAŞ'tan tarihi fırsat TREPAŞ, elektrik borçlarında faizleri siliyor

TREPAŞ, elektrik fatura borçlarını 03 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar tek seferde nakit ödeyen müşterilerin tüm faiz borçlarını sileceğini duyurdu.
Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), Türkiye'nin de içinden geçtiği KOVİD19 pandemisi ile mücadele sürecinde, Trakya bölgesindeki müşterilerine destek olmak ve enerji hizmetlerinden kesintisiz yararlanmalarını sağlamak amacıyla vadesi geçmiş tüm elektrik fatura borçlarını 03 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar nakit ödeyen müşterilerin tüm faiz borçlarını sileceğini duyurdu.
TREPAŞ gerçekleştirdiği kampanya ile vadesi geçmiş fatura borçlarının, tek seferde nakit olarak ödenmesi durumunda oluşan tüm gecikme zammı tutarlarını, bir defaya mahsus olmak üzere tahsil etmeyecek. Müşteriler, sadece anapara borcunu ödeyerek borçlarını kapatmış olacak.
Kampanya, Resmi Daire, Sanayi, Ticarethane, Mesken ve Tarımsal Sulama müşterileri de dahil olmak üzere tüm TREPAŞ müşterilerini kapsamaktadır. Müşteriler kampanyadan yararlanabilmek için 3 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar herhangi bir ilave başvuruya gerek kalmaksızın tüm TREPAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden, TREPAŞ yetkili veznelerinden, anlaşmalı bankalardan ve PTT şubelerinden ödeme yapabileceklerdir.
Ayrıntılı bilgi için müşterilerin, www.trepas.com.tr adresinden ve 444 88 35 no’lu Çağrı Merkezinden bilgi alabileceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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