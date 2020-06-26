Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü, mahkemece tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerinin, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, satışa hazır 155 fişek halinde 37,37 gram eroin, 6 fişek halinde bonzai ele geçirilirken, 19 şüpheliye işlem yapıldı. Ekipler, bağlantısı olduğunu düşündüğü ve uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği şüphelilere yönelik narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; uyuşturucu skunk maddesi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 9 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.H., T.Y., G.Y. ve L.B., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, E.H. B.H., G.G., S.Ö. ve Ş.H. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-06-26 12:39:34<br>

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