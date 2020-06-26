Yayaların güvenliği için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor

Çorlu’da belediye ekiplerince yayaların güvenliği için ilçe genelinde başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Ekip sadece ana caddelerde değil ara sokaklarda da çalışma yapıyor.

Trafikte yayaların ve sürücülerin güvenliği için çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi ile Dere 5. Sokak ve Zafer Mahallesi Sultan Soka'ta oluşturulan hız kesiciler üzerinde yatay işaretleme çalışmaları yaparak yolları daha güvenli bir hale getirdi. Yayaların güvenliği için başlatılan çalışmaların ilçe geneline yayılarak sürdürüleceği ve ihtiyaç olan her bölgeye işaretleme yapılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.