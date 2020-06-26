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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suç örgütüne operasyonda kaçmak isterken belini kırdı

DHA

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi çeşitli suçlara karıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Polisi görünce binanın 3'üncü katından atlayıp kaçmaya çalışan S.G.'nin belinde kırık oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütünü yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, 'Suç işlemek için örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli yağma, tefecilik,...

Suç örgütüne operasyonda kaçmak isterken belini kırdı

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi çeşitli suçlara karıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Polisi görünce binanın 3'üncü katından atlayıp kaçmaya çalışan S.G.'nin belinde kırık oluştu.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütünü yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, 'Suç işlemek için örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik' yaptıkları belirlenen şüpheliler belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirilip, 13 şüpheli gözaltına alındı.<br>PENCEREDEN ATLADI<br>Şüpheliler arasında bulunan S.G., eve polisin geldiği görünce kaçmak için oturduğu binanın 3'üncü kat penceresinden atladı. Ancak S.G.'nin belinde kırık oluştu. Polis tarafından yakalanan S.G. hakkında 'Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve birçok suçtan da arandığı belirlendi.<br>Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-06-26 15:37:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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