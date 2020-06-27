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Yerli Köstebek açtı, ışık göründü Ergene Nehri'ni kurtaracak derin deniz deşarj tünelinde ışık göründü Dev projede yerli makine başarısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Trakya’nın çehresi değişecek” “Bugüne kadar 6,5 milyar lira Yatırım Yapıldı” “400 kilometre dere yatağı temizlendi”

İHA

Ergene Nehri'nin su kalitesini ve rengini doğal haline dönüştürecek ve Trakya'nın çehresini değiştirecek Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında inşa edilen Marmara Derin Deniz Deşarjı Tüneli'nde ışık göründü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla iştirak ettiği programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli projede bugüne kadar 6,5 milyar lira yatırım yapıldığını, 400 kilometre dere yatağının temizlendiğini belirterek projenin tamamlanması ile Trakya'nın çehresinin değişeceğini söyledi.

Yerli Köstebek açtı, ışık göründü Ergene Nehri'ni kurtaracak derin deniz deşarj tünelinde ışık göründü Dev projede yerli makine başarısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Trakya’nın çehresi değişecek” “Bugüne kadar 6,5 milyar lira Yatırım Yapıldı” “400 kilometre dere yatağı temizlendi”

Ergene Nehri’nin su kalitesini ve rengini doğal haline dönüştürecek ve Trakya’nın çehresini değiştirecek Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında inşa edilen Marmara Derin Deniz Deşarjı Tüneli’nde ışık göründü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla iştirak ettiği programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli projede bugüne kadar 6,5 milyar lira yatırım yapıldığını, 400 kilometre dere yatağının temizlendiğini belirterek projenin tamamlanması ile Trakya’nın çehresinin değişeceğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli düzenlenen törende yaptığı konuşmada büyük ve kapsamlı projeler sayesinde Türkiye’nin kalkınmada dünyada sınıf atlarken, çevrenin korunmasında da büyük başarılara imza attığına vurgu yaparak “Ergene havzasında 1980’li yılların başında plansız başlayan sanayileşmeyle endüstriyel atıklar ve yeraltı sularının bilinçsiz kullanımına bağlı olarak, bu bölgede, kirlilik giderek arttı. Ancak zatı devletlerinizin talimatlarıyla, 2011 yılında, Ergene Havzası Koruma Eylem Planını, Bakanlığımızın koordinasyonunda hayata geçirmeye başladık. Bugüne kadar 6,5 Milyar Lira yatırımla,18 alt eylemden 8’i tamamlandı. 8 eylem de tamamlanma aşamasına getirildi” dedi.

“400 kilometre dere yatağı temizlendi”
Çalışmalar kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 400 kilometre dere yatağının temizlendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, 12 belediyenin atık su arıtma tesisi inşa edildi ve havzadaki tüm tesislerde atık su deşarj kriterlerinde kısıtlamaya gidildi. Yine Meriç Nehri üzerinde Taşkın Erken Uyarı Sistemi kuruldu. İnşallah, bu yatırım programında yer alan ve 14’ünün inşaatı biten 25 adet sulama tesisinin tamamlanması ile de 1 milyon 300 bin dekar arazi temiz suya kavuşacak” diye konuştu.
Diğer yandan 8 adet depolama projesiyle de, yıllık 448 milyon metreküp içmekullanma ve endüstri suyu temin edileceğini belirten Pakdemirli, “Ergene Havzasındaki 10 adet Organize Sanayi Bölgemiz için 5 adet atık su arıtma tesisinden üçü tamamlandı, kalan 2 tesisi de inşallah önümüzdeki yıl hizmete alacağız” açıklamasında bulundu.

“Ergene Nehri’nin su kalitesi ve rengi doğal haline dönecek ve Trakya’nın çehresi değişecek”
Sanayi kaynaklı atık suları Ergene nehrine değil, Marmara Derin Deniz Deşarjı Projesi ile 4,5 kilometre açıktan Marmara Denizine alttan verileceğini söyleyen Bakan Pakdemirli “Derin Deniz Deşarjı 10 kilometre uzunluğunda iki tünel vasıtasıyla yapılacak. İlk bileşen olan doğu hattında yüzde 99’luk gerçekleşme sağlandı. Bütün bileşenlerinde ise toplamda yüzde 95’lik bir gerçekleşme tamamlandı. Bu proje sayesinde bu bereketli topraklardaki çevre kirliliği sona erecek, Ergene Nehrimizin su kalitesi ve rengi doğal haline dönecek ve Trakya’mızın çehresi değişecek. Bütün sistemleriyle önümüzdeki yıl hizmete alacağımız bu proje himayelerinizde gerçekleşen diğer projelerde olduğu gibi; doğaya saygımızın, tabiata sevgimizin taçlanmış bir eseri olarak baki kalacaktır” şeklinde konuştu.
Bu deşarj tünellerinden Çorlu Çerkezköy ve derin deniz deşarj hattında bugün ışığı göreceklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, “Bu ışığa, tamamı yerli ve milli sermayeyle üretilen Türkiye’nin ilk Tünel Açma Makinesi sayesinde ulaşacağımızı da önemle ifade etmek isterim. Zira dünyada sadece 8 ülkenin sahip olduğu bu tünel açma makinesinin, bu önemli çevre projesinde kullanılmasından dolayı da, özel bir mutluluk yaşıyoruz” diye konuştu.

Ergene’de yerli makine başarısı
Video konferansla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ergene Kırkgöz mevkinde yerin 25 metre dibinde 7 nolu şaftın içinden sesleniyoruz. Bugün Ergene Havzası Koruma Eylem planının en önemli bileşenlerinden biri olan derin deniz deşarjı projesinde olan kritik bir aşamayı geride bırakıyoruz. Deniz karaboru ve tünel hatlarından oluşuyor. İnşallah Ağustos Ayı itibariyle Çerkezköy OSB ile Çorlu OSB’nin arıtılmış suları dünya standartlarında arıtılmış suları 46 kilometrelik karaboru hattıyla Ağustos ayında denize deşarj edilecek. Bu proje için oldukça önemli bir gelişme. Sayın Cumhurbaşkanım inşallah sizi de o programa davet etmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki senenin ortasından itibaren hem atık arıtma tesisleri hemde bağlantıların büyük bir kısmı devreye alınmış olacak. Böylece Ergene Nehri de inşallah daha temiz akmaya başlayacak. Yerli tünel kazma makinemiz, sizde bahsettiniz biz çok önemsiyoruz. Devletimizin sağladığı ArGe destekleriyle bu tünel kazma makinesi hayata geçirildi. Biz 18 Eylül tarihinde Ankara’da fabrikadan o makinenin çıkışını yaptık. Burada kazılara başladı. Bugün ilk defa Türkiye’de bir projeyi yerli makine ile bitirmiş oluyoruz. Bu bizler için bir gurur” dedi.

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