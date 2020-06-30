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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyenin tarlalarından üreticilere yem bitkisi

İHA

Süleymanpaşa Belediyesi, hayvancılıkla geçinen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla proje başlattı. Yem Bitkisi ve Yem Bitkisi Tohumu Üretimi projesi kapsamında belediyeye ait tarlalarda yetiştirilen yem bitkilerinin ilk hasadı gerçekleştirilerek yetiştiricilere teslim edildi.

Belediyenin tarlalarından üreticilere yem bitkisi

Süleymanpaşa Belediyesi, hayvancılıkla geçinen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla proje başlattı. Yem Bitkisi ve Yem Bitkisi Tohumu Üretimi projesi kapsamında belediyeye ait tarlalarda yetiştirilen yem bitkilerinin ilk hasadı gerçekleştirilerek yetiştiricilere teslim edildi.
Süleymanpaşa ilçe sınırları içinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlara yem bitkisi desteği sağlamak amacıyla başlatılan projenin pilot çalışması tamamlanarak ilk hasadın ürünleri Seymenli ve Güveçli Mahallesi’ndeki yetiştiricilere dağıtıldı.
Seymenli ve Güveçli’de gerçekleşen dağıtımlarda bizzat hazır bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, projenin tüm yetiştiricileri kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtti. Yüksel’e Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı da eşlik etti.
Yüksel, konuyla ilgili açıklamasında, “Kırsal mahallelerimizdeki yetiştiricilerimize hibe etmek üzere, belediyemize ait tarlalarımızda yetiştirdiğimiz yem bitkilerinin dağıtımına Seymenli Mahallemizden başladık. Belediye Başkan Yardımcımız Gökhan Saygı ile birlikte katıldığımız dağıtım programında, hayvan varlığına göre planlanan sayıda ot balyalarını, hak sahiplerine teslim ettik. Ayrıca Güveçli’de de dağıtımımızı gerçekleştirdik. Kampanya döneminde söz verdiğimiz, ‘Yem Bitkisi ve Yem Bitkisi Tohumu’ projemizin pilot çalışmasını bu yıl başarı ile tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl itibari ile yaklaşık 2000 dekar arazide yetiştiricilerimize tam destek olacak çalışmalara başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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