Kapkaççı, 185 güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı

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<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde, özellikle yaşlı kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan S.L. (27), polisin 185 güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu yakalandı. Kapkaç anlarının kameralarına yansıdığı S.L.´nin, 10 farklı suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.<br>Çorlu´nun değişik mahallelerinde, son 5 gün içinde 5 yaşlı kadının çantaları kapkaç yöntemiyle çalındı. Kapkaççılık olayları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapsamlı çalışma başlattı. 185 güvenlik kamerası kaydını incelemeye alan ekipler, 2 bin saatlik görüntüleri tek tek inceledi. Görüntülerde kapkaç şüphelisinin, özellikle yaşlı kadınlar yürürken yanlarına yaklaştığı ve çantalarını kapıp, kaçtığı anları yer aldı.<br>Polis, yaptığı çalışma sonucu şüphelinin S.L. olduğunu belirleyip, saklandığı metruk eve düzenlediği operasyonla yakaladı. Üzerinde yapılan aramada çalıntı yüzük ele geçirilen S.L.´nin 10 farklı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-06-30 10:29:37<br>

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