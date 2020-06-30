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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona vakasının 1 kişiye indiği mahallede karantina kaldırıldı

İHA

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Korona virüs vakalarının artması gerekçesiyle bir hafta önce karantinaya alınan Yuvalı Mahallesi'nde vaka sayısı 1 kişiye düşünce, ilave tedbirlerin uygulanması şartıyla karantina kaldırıldı.

Korona vakasının 1 kişiye indiği mahallede karantina kaldırıldı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde Korona virüs vakalarının artması gerekçesiyle bir hafta önce karantinaya alınan Yuvalı Mahallesi’nde vaka sayısı 1 kişiye düşünce, ilave tedbirlerin uygulanması şartıyla karantina kaldırıldı.
Tekirdağ Valiliği İl Umumihıfzısıhha Kurulunun aldığı karar neticesinde Saray’ın Yuvalı Mahallesi’nde 23 Haziran’dan itibaren uygulanmaya başlayan karantina kaldırıldı.

18 pozitif vaka çıktı
Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tekirdağ ili Saray ilçesinde Covid19 pandemisi sürecinde 23.06.2020 tarihi itibari ile toplam 18 pozitif vaka tespit edilmiştir. 331 nüfusa ve tahminen 60 haneye sahip Yuvalı Mahallesi’nde ise 23.06.2020 tarihinde 3 vaka tespit edilmiş ve tespit edilen bu 3 vakanın kaynağı araştırıldığında İstanbul ilinden misafir olarak gelen, 1213.06.2020 tarihinde Yuvalı Mahallesinde ikamet eden ve köy halkı ile temas eden kişi kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Vakalar aynı aile fertleri olup, Saray İlçesi Yuvalı Mahallesinde ikamet etmektedirler. Bu kapsamda yürütülen filyasyon çalışmaları neticesinde vakaların yakın çevresinde 23.06.2020 tarihinde 12 kişiye PCR testi yapılmıştır. 1 vaka pozitif saptanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır” denildi.

Karantina ilan edilmişti
Sonrasında olağanüstü toplanan Tekirdağ İl Umumihıfzısıhha Kurulunun aldığı kararla birlikte Yuvalı Mahallesi’nde karantina uygulanmaya başlandığı belirtilirken, “Bu kapsamda Tekirdağ İli Hıfzıssıhha Meclisi’nin 23.06.2020 tarihinde yaptığı toplantı neticesinde Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi’nde saptanan Covid19 vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak maksadı ile Yuvalı Mahallesi’nde 23.06.2020 tarihi itibarı ile karantina tedbirlerinin uygulanmasına, mahallenin giriş ve çıkışlarının kapatılmasına acil sağlık hizmetlerinin Saray İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile karşılanmasına, tüm temel ihtiyaçların ikinci bir emre kadar Saray Kaymakamlığı bünyesinde bulunan Vefa Destek Grupları tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. 2425.06.2020 tarihinde mahallede yapılan çalışmalar neticesinde 316 adet numune alınmıştır. Alınan 316 numuneden sadece 1 tanesi pozitif saptanmıştır. Pozitif çıkan bu vakanın hastanede tedavisine başlanmış ve yakın temasta bulunduğu hane halkı izleme alınmıştır. Pozitif olan bu vaka 21.06.2020 tarihinde Yuvalı Mahallesi’ne İstanbul’dan gelmiş ve aile bireyleri dışında kimseyle temas etmemiştir. Zaten iki gün sonra köyde karantina ilan edilerek bu vakanın diğer hanelerle temas riski tamamen ortadan kalkmıştır” ifadelerine yer verildi.

1 kişide pozitif vaka görüldü
Dün toplanan İl Umumihıfzısıhha Kurulundan alınan karara göre karantina kaldırıldığı ifade edilirken, ilave tedbirler de şu şekilde açıklandı:
"Bu amaçla; İl Sağlık Müdürlüğünün raporu üzerine alınan 23.06.2020 tarih ve 50 Nolu İl Pandemi Kurulu Kararına istinaden karantina altına alınmasına karar verilen Yuvalı Mahallesinin karantinasının sonlandırılması için, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca 29.06.2020 günü saat 11.00’de Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. İlk tespit edilen vakaların hastanede tedavi altına alınması, temaslılarının aile hekimleri tarafından izlemlerinin günlük olarak devam etmesi, Bütün mahalle halkının inkübasyon periyodu içerisinde taranması ve sadece 1 pozitif vaka çıkması, pozitif çıkan bu vakanın da İstanbul kaynaklı olması ve sadece ailesiyle temas etmiş olması, kendisinin tedavi altına alınması ve ailesinin de aile hekimleri tarafından izleme alınması, Bu vakanın Yuvalı Mahallesi’ne gelişinden iki gün sonra mahallenin karantinaya alınması ve temas riskinin iyice ortadan kalkması, gibi faktörler göz önünde bulundurularak; bütün mahalle halkının günlük olarak Aile Hekimleri/Saray İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından günlük olarak izlemlerinin gerçekleştirilmesi, semptomu olan kişilerin ivedilikle hastaneye sevk edilerek tetkik ve gerekiyorsa tedavilerinin yapılması, yeni vakaların tespit edilmesi durumunda karantina tedbirlerinin yeniden gözden geçirilmesi şartıyla; Saray İlçesi Yuvalı Mahallesi’nde uygulanan karantina tedbirlerinin 29/06/2020 tarihinden itibaren kaldırılması, Yukarıda alınan kararlara uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, İşbu kararlar oy birliği ile alınmıştır.

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