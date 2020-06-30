Trakya’daki 3 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişiden 8’i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 9 şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda tespit edilen hedef şüpheli 9 şahsın yakalanması amacıyla Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 6, Edirne’nin Keşan ilçesinde 3 ve Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde 1 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet av tüfeği fişeği bulunarak tüfeklere el konuldu. Operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 9 şüpheli şahıstan 8’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 1 şahıs adli kontrol şartıyla mahkemeden serbest bırakıldı.



Operasyon sürecinde 12 kişiye işlem yapıldı

Operasyonlarda 6 ayrı olayda 12 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı. Operasyon esnasında 4 adet şeffaf naylon poşet içerisinde 459,3 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, 6 fişek halinde daralı 14.9 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirilerek, 12 içici/satıcı şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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