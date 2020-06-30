Çoban girdiği gölette boğuldu

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde gölete girip boğulan çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Göçerler Mahallesi Karagöller mevkindeki 21 yaşındaki A.J.M isimli erkek çoban yüzmek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Çanakkale Deniz Polisi, AFAD, UMKE VE itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile çobanın cesedi göletten çıkarıldı. Olay yerinde cumhuriyet savcısı incelemeyi yaptıktan sonra çobanın cesedi morga kaldırıldı.

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