100 dekar ekili arazi yangında kül oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 100 dekar ekili arazi çıkan yangında kül oldu.
Yangın, Muratlı’nın Balabanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışan çiftçilerin durumu fark etmesi üzerine olay itfaiyeye bildirildi. Henüz neden kaynaklandığı tespit edilemeyen yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı ile çok sayıda itfaiye eri müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında, 3 farklı kişiye ait buğday, arpa ve ayçiçeği ekili toplam 100 dekar arazinin yandığı öğrenildi.
Yangının kesin çıkış nedeni araştırılırken, jandarma da inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.