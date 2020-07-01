Çöplüğe dönen evine üzülmüştü, belediye temizledi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kalp ameliyatı geçirdiği için temizlik yapamayan ve evi çöplüğe dönen kadının yardımına belediye ekipleri yetişti. Yaklaşık bir kamyon kasa çöpün toplandığı ev, temizlenerek ilaçlandı.

Yaklaşık 15 gün önce TOKİ Konutları’nda çaresizliğine ağlayan 50 yaşındaki Aynur Çubuk, kalp ameliyatı geçirdiği için yalnız başına yaşadığı evini temizleyemediğini söylemişti. Apartman sakinleri de kokudan rahatsızlık duyduklarını belirtmişti. Şikayetlerin ardından evin temizlenmesi için yetkililer harekete geçti. Malkara Belediyesine bağlı temizlik işleri ekibi tarafından çöplüğe dönen yaşlı kadının evi temizlendi. Yaklaşık bir kamyon kasa çöpün toplandığı ev temizlik yapıldıktan sonra ilaçlandı.

Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, “Hacıevhat Mahallesi TOKİ Konutları'nda yer alan meskende çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlar ile ilgili gelen şikayetlerin ardından gerekli tespitler yapılmış olup, Malkara Kaymakamlığının yazısı ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararına istinaden Malkara Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik işlemleri gerçekleştirilmiştir. Günün erken saatlerinde Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli güvenlik güçleri ve Malkara Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan güvenlik tedbirleriyle gerçekleştirilen detaylı temizlik çalışmalarının ardından halk sağlığını tehdit eden unsurlar ortadan kaldırılmış olup, temizlik işlemlerinde yapılan çalışmalar ise tutanak altına alınmıştır” denildi.

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