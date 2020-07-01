Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı'na renkli kutlama

'Anneannem ve ben'

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<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.<br>Yelken Kulübü'ndeki kutlamalara Vali Aziz Yıldırım, kaymakamlar, belediye başkanları, vatandaşlar ile yelkenciler katıldı. Vali Yıldırım ile protokol üyelerinin denize çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, denizde balıkçı tekneleri, römorkör ve yelkenci gençlerin geçişi yapıldı. Denizde gösteri yapan iki römorkörün su takı gösterisi ilgiyle izlendi. Tören, çocukların yelkenlerini suya indirmesiyle son buldu. Vali Yıldırım, "Üç tarafı denizle çevrili olan ülkemizin denizlerini temiz tutmalıyız. İnsanımızı denizlerle barışık hale getirmeliyiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-07-01 14:30:54<br>

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