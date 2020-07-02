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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatura borcu olan dikkat! 1 Temmuz’dan itibaren borçtan dolayı kesme işlemi başladı

İHA

Elektrikte ve gazda, 1 Temmuz'da salgın öncesi döneme geçildi. Bu tarihten itibaren fatura okuma ve tahsilata ilişkin mevzuat eksiksiz uygulanacak.

Fatura borcu olan dikkat! 1 Temmuz’dan itibaren borçtan dolayı kesme işlemi başladı

Elektrikte ve gazda, 1 Temmuz’da salgın öncesi döneme geçildi. Bu tarihten itibaren fatura okuma ve tahsilata ilişkin mevzuat eksiksiz uygulanacak.
Türkiye’de, korona virüsü salgınıyla birlikte uygulanan kısıtlar 1 Haziran’da büyük ölçüde kaldırıldı. Salgın döneminde ödenmeyen elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili “esnek” bir politika izlendi. Konut aboneleri ile küçük işletmelerin elektrik ve doğal gazı kesilmedi. Ancak enerjide, “normalleşme” 1 Temmuz itibariyle başladı. Bu tarihten itibaren fatura okuma ve tahsilata ilişkin mevzuat eksiksiz uygulanacak. Buna göre, öngörülen sürede borcunu ödemeyen abonenin elektriği ve gazı kesilecek.
Sektör temsilcileri, vatandaşların mağdur olmaması, enerjinin kesilmemesi, gecikme zammı ve kesme açma ücreti gibi durumlarla karşı karşıya kalınmaması için, borçlu abonelerin en kısa sürede ilgili kurumlara başvurarak ödeme yapmaları gerektiğinin altını çiziyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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