Fatura borcu olan dikkat! 1 Temmuz’dan itibaren borçtan dolayı kesme işlemi başladı

Elektrikte ve gazda, 1 Temmuz’da salgın öncesi döneme geçildi. Bu tarihten itibaren fatura okuma ve tahsilata ilişkin mevzuat eksiksiz uygulanacak.

Türkiye’de, korona virüsü salgınıyla birlikte uygulanan kısıtlar 1 Haziran’da büyük ölçüde kaldırıldı. Salgın döneminde ödenmeyen elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili “esnek” bir politika izlendi. Konut aboneleri ile küçük işletmelerin elektrik ve doğal gazı kesilmedi. Ancak enerjide, “normalleşme” 1 Temmuz itibariyle başladı. Bu tarihten itibaren fatura okuma ve tahsilata ilişkin mevzuat eksiksiz uygulanacak. Buna göre, öngörülen sürede borcunu ödemeyen abonenin elektriği ve gazı kesilecek.

Sektör temsilcileri, vatandaşların mağdur olmaması, enerjinin kesilmemesi, gecikme zammı ve kesme açma ücreti gibi durumlarla karşı karşıya kalınmaması için, borçlu abonelerin en kısa sürede ilgili kurumlara başvurarak ödeme yapmaları gerektiğinin altını çiziyorlar.

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