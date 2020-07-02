Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, 23 saat sonra dövülmüş halde bulundu: 2 gözaltı(2)

<br>BABA-OĞUL TUTUKLANDI<br>Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, zihinsel engelli M.K.(17), kayıp başvurusu yapıldıktan 23 saat sonra ağaçlık alanda dövülmüş halde, baygın olarak bulunmasıyla ilgili genç kızı bisiklete bindirip, ormanlık alana götürdüğü güvenlik kamerası kayıtlarında belirlenen Hüseyin Fındık ile babası Mustafa Fındık, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hüseyin Fındık, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama' babası Mustafa Fındık'ın ise, `Yardım ve yataklık' suçlarından tutuklandı.<br>Mahkemede ifadesi alınan Hüseyin Fındık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Fındık'ın ifadesinde, "M.K. ile birlikte oturup bir şeyler yedik ve içtik. Bir süre de sohbet ettik. Ben onu evine gitmesi için bıraktım" dediği öğrenildi.<br>Hastanede tedavi süreni M.K.'nin ise tedavisinin ardından ifadesine başvurulacağı belirtildi.<br>100 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ<br>Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için bölgedeki çok sayıdaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldığı ve yaklaşık 100 saatlik görüntüyü inceledikten sonra şüpheli Hüseyin Fındık'ı tespit ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR<br>2020-07-02 18:25:55<br>

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